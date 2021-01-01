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Звезда «Универа» показала случайный удар ногой в нос от мужа

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Актриса Анна Хилькевич, известная по роли Маши Беловой в сериале «Универ», рассказала о случайном ударе в нос от мужа в новогоднюю ночь. Этой историей она поделилась в Instagram.

«Быть оператором в новогоднюю ночь — опасно. Может влететь с ноги и четко телефоном в переносицу от любимого супруга. Так что даже милая домашняя вечеринка до 00:00 уходящего 2020 года может закончиться так», — поделилась артистка.

Она прикрепила видеозапись момента получения травмы. На кадрах заметно, как ее муж танцует с ребенком, затем его нога ударяет по телефону, на который снимала Хилькевич, и он отлетает на пол. Участники вечеринки бросаются оказывать актрисе помощь.

На следующем видео она держит холодные продукты у носа, рядом случившееся комментирует ее муж. На видео заметно, что нос актрисы опух и приобрел синеватый цвет. Хилькевич пообещала сделать рентген.

В 2018 году артистка играла со своей младшей дочерью и случайно вывихнула ей руку. Актриса рассказала, что в частных клиниках ребенка не смогли оперативно принять, зато скорая помощь приехала быстро. Хилькевич заключила, что российская скорая помощь «самая шустрая».

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