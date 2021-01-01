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Организатора атаки на университет Кабула приговорили к казни

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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

В Афганистане к смертной казни приговорили мужчину, организовавшего нападение на юридический факультет университета в Кабуле в начале ноября. Жертвами атаки тогда стали 22 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 1TV News.

«Организатор атаки на университет в Кабуле, Адиль, приговорен к смертной казни», — сообщил канал.

Атака на учебное заведение произошла 2 ноября, когда представители Афганистана и Ирана открывали там книжную ярмарку. Сообщалось, что в результате нападения погибли 22 человека, еще 27 получили ранения. МВД ликвидировали всех троих стрелков, участвовавших в атаке.

Спустя порядка двух недель полиция задержала организатора, мужчину по имени Адиль. На протяжении трех лет он слушал в университете курс по исламскому праву, после чего его завербовала группировка «Сеть Хаккани», поддерживающая отношения с запрещенным в России террористическим движением «Талибан».

Террористы дали мужчине оружие и приказали организовать нападение на вуз, чтобы оказать давление на власти Афганистана, признался сам Адиль позднее.

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