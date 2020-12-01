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Раскрыто состояние российских дипломатов после взрыва автомобиля в Кабуле

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Пресс-атташе дипмиссии России в Афганистане Никита Ищенко раскрыл состояние российских дипломатов после подрыва автомобиля посольства в Кабуле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет. Никто не пострадал», — сказал пресс-атташе, отвечая на вопрос, потребовалась ли сотрудникам дипмиссии госпитализация.

По словам Ищенко, автомобиль оказался недалеко от места происшествия случайно. Он также уточнил, что видел машину, «с ней ничего серьезного».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что автомобиль российского посольства в Афганистане подорвался на самодельном взрывном устройстве в Кабуле, сотрудники получили легкую контузию. От имени российского государства Захарова призвала афганские власти к расследованию инцидента и обеспечить безопасность российских дипломатов в стране.

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