Осужденный во Франции российский футбольный фанат вернулся в Россию

Футбольный фанат Михаил Ивкин, осужденный во Франции за нанесение тяжких телесных повреждений британцу во время массовой драки, вернулся в Россию. Об этом в своем Telegram-канале сообщила член комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Мария Бутина.

Драка произошла после матча Россия-Британия в Марселе во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году. Позднее россиянин был осужден на три года тюрьмы. Это наказание он фактически отбыл, находясь в тюрьме во Франции. «Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается», — написала Бутина.

Россиян задержали в феврале 2018 года в Мюнхене. Начиная с марта 2018-го, они находились в тюрьмах французского Марселя. Обоих признали виновными в том, что английский фанат Эндрю Бэйч остался инвалидом после драки российских и британских граждан в центре Марселя. Сторона обвинения запрашивала пять лет лишения свободы для Ивкина и 14-15 лет для Косова.

О драке между российскими фанатами и британцами, в которой участвовало более 200 человек, «Лента.ру» сообщала в июле 2016 года. Для разгона этого столкновения полиция применяла слезоточивый газ.