Осужденный во Франции российский футбольный фанат вернется в Россию

Французский суд огласил приговор для российских футбольных болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова: им присудили три и 10 лет тюремного заключения соответственно. Осужденный на три года Ивкин сможет в скором времени выйти на свободу и вернуться в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката.

«Мы удовлетворены решением суда, которое позволит моему подзащитному выйти на свободу в ближайшее время», — заявил правозащитник Ивкина.

Уточняется, что осужденный провел в заключении уже 2 года и 9 месяцев. Российские любители футбола были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене и выданы ФРГ. Начиная с марта 2018-го, они находились в тюрьмах французского Марселя. Обоих признали виновными в том, что английский фанат Эндрю Бэйч остался инвалидом после драки российских и британских граждан в центре Марселя во время чемпионата Евро-2016.

По обвинению в насилии с помощью подручных средств в составе организованной группы лиц французская прокуратура требовала пять лет заключения для Ивкина и от 14 до 15 лет — для Косова. Защита обвиняемых настаивала на том, что они непричастны к травмам, которые получил англичанин.

О драке между российскими фанатами и британцами, в которой участвовало более 200 человек, «Лента.ру» сообщала в июле 2016 года. Для разгона этого столкновения полиция применяла слезоточивый газ.

Вскоре после этого инцидента болельщиков из России задержали из-за другой драки — они избили испанских футбольных фанатов в немецком Кельне.