«Газпром» ответил на слухи об отставке Алексея Миллера

«Газпром» ответил на слухи об отставке главы компании Алексея Миллера в 2021 году. Заявление сделал его пресс-секретарь Сергей Куприянов, сообщает «Подъем».

«Мы не были тем источником, на который ссылается "Коммерсантъ", поэтому мне нечего сказать по этому поводу. Были бы данные — было бы что опровергать», — сказал он. Миллер руководит российским газовым монополистом уже 20 лет.

Газета «Коммерсантъ» в конце декабря 2020 года написала о возможной смене руководства «Газпрома», ссылаясь на собственные источники. Издание указало, что пятилетний контракт Миллера истекает в мае 2021 года и возобновлять его не планируется.

Слухи о возможной отставке главы компании ходят не первый год, однако на этот раз их подогревает плохое финансовое положение «Газпрома», писало издание. По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-сентябре убыток компании составил 202 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона годом ранее.

Газета писала, что финальной точкой в карьере Миллера на посту главы «Газпрома» должна стать достройка газопровода «Северный поток-2». В конце прошлого года компания завершила прокладку труб в исключительной экономической зоне Германии. Однако в январе 2021 года стало известно, что проект столкнулся с новой проблемой — норвежская компания DNV GL отказалась сертифицировать газопровод из-за угрозы санкций США.