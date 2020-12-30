Главу «Газпрома» задумали убрать

В будущем году в «Газпроме» может произойти смена руководства, предрекла газета «Коммерсантъ». Издание, ссылаясь на источники, указывает, что глава корпорации Алексей Миллер в начале 2021 года, вероятно, покинет свой пост. В мае 2021-го у него истекает пятилетний договор, большинство источников газеты уверены, что соглашение продлевать не станут, и главу компании задумали убрать.

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Слухи о возможной отставке Алексея Миллера ходят не первый год. Сейчас они активизировались из-за прошедших в конце года кадровых перестановок среди губернаторов, чиновников и глав госкомпаний. Финальной точкой в карьере Миллера на посту главы газового монополиста должна стать достройка газопровода «Северный поток-2», отмечает газета. Еще слухи подогревает и плохое финансовое положение компании: убыток по МСФО в январе—сентябре составил 202 миллиарда рублей против прибыли в 1,1 триллиона рублей годом ранее.

Алексей Миллер руководит газовой монополией последние 20 лет. По аппаратному долгожительству с ним можно сравнить, например, главу «Транснефти» Николая Токарева, который возглавляет ее с с 2007 года, и с главу «Роснефти» Игоря Сечина: компанией он руководит с 2012-го.

Ранее в декабре стало известно, что компания Nord Stream 2 завершила прокладку трубопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии. Теперь трубы нужно класть в водах Дании, начаться работы могут уже в январе 2021-го. Предположительный срок запуска всего проекта — март будущего года, если не возникнут логистические или юридические сложности.