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Стало известно гражданство найденной мертвой в квартире дипломате ООН

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Фото: MIKE SEGAR / Reuters

Дипломат ООН, найденная мертвой в своей квартире, была сотрудницей постоянного представительства Северной Македонии при организации. О гражданстве женщины стало известно от северомакедонского Министерства иностранных дел, передает РИА Новости.

«Пришло печальное известие, которое потрясло нас всех, о трагической смерти сотрудницы нашей миссии, карьерного дипломата из министерства иностранных дел», — рассказали в министерстве. Там также выразили соболезнования семье умершей и ее близким.

Официальный представитель полицейского управления Нью- Йорка подтвердила, что 31 декабря в квартире на Манхэттене было обнаружено тело 38-летней женщины. Сотрудники правоохранительных органов не считают, что речь идет об убийстве. Для выяснения причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Предыстория: Дипломат из ООН найдена мертвой в своей квартире
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