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Дипломат из ООН найдена мертвой в своей квартире

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Фото: Pixabay

Работавшая в ООН дипломат была найдена мертвой в своей квартире в районе Манхэттен. Об этом сообщила газета New York Post.

Как рассказали источники издания в полиции, умершей была 38-летняя женщина. Государство, в постоянном представительстве которого она работала, не уточняется. Сведения о ее гражданстве не приводятся.

По сведениям издания, сотрудники правоохранительных органов на данный момент не считают, что речь идет об убийстве. Для выяснения причины смерти назначена судмедэкспертиза.

11 декабря стало известно, что американский актер Том Листер-младший, сыгравший эпизодические роли в фильмах «Темный рыцарь» и «Пятый элемент», был найден мертвым в своей квартире в Лос-Анджелесе. Сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру артиста и обнаружили его тело. По предварительным данным, Листер-младший умер от естественных причин. Актеру было 62 года.

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