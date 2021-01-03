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Рухнувшая крыша крематория убила 20 пришедших на похороны индийцев

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Кадр: The Times of India

Крыша крематория обрушилась на головы нескольких десятков индийцев, пришедших на похороны. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в городе Мураднагар в штате Уттар-Прадеш на севере Индии во время дождя. Как отмечается, люди столпились под крышей, чтобы не промокнуть. Большинство из них — родственники мужчины, которого в это время кремировали.

В результате под завалами погиб 21 человек. В то же время NDTV отмечает, что умерло 22 человека, а из-под обломков живыми достали по меньшей мере 38 человек. Некоторых доставили в больницу.

Главный министр штата Йоги Адитьянатх заявил, что за каждого погибшего родным выплатят 200 тысяч рупий (около 2750 долларов). Он также поручил местным властям расследовать причины произошедшего и подготовить доклад.

Соболезнования в связи со случившимся выразил президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер-министр Нарендра Моди. Они также пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.

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