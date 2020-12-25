Зараженная коронавирусом учительница сбежала от врачей на поезде

Зараженная коронавирусом учительница из Индии сбежала от врачей на поезде. Об этом сообщает Hindustan Times.

По прибытии в аэропорт Нью-Дели женщина, вернувшаяся из Великобритании, сдала положительный тест на вирус и была доставлена в больницу. Согласно принятым правилам, учительница должна была уйти на семидневный карантин, однако вместо этого она забрала свою медицинскую карту и скрытно покинула больницу. Власти перехватили ее в поезде в купе первого класса. Она направлялась в свой родной город в штате Андхра-Прадеш. Отмечается, что, в итоге, женщина и ее сын, сопровождавший ее, были доставлены в медицинское учреждение на карантин.

Ранее мигранты из Нигерии, которые были помещены в военный госпиталь в Риме из-за заражения коронавирусом, напали на медицинский персонал и предприняли попытку сбежать из клиники. Представители министерства обороны Италии рассказали, что две женщины и мужчина сначала потребовали выписать их из больницы, однако после отказа решили пробить себе дорогу силой.