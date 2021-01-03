Азербайджанцев заставили извиниться на камеру за пиво и семечки у Вечного огня

В Вольске Саратовской области заставили извиниться двух азербайджанцев, которые пили пиво и грызли семечки у Вечного огня. Об этом пишет портал «Вольск.ру».

Инцидент произошел 31 декабря, о нем рассказал член общественного совета при ОМВД России «Вольский» Эльчин Аллазов. «Была проведена жесткая беседа. Мы объяснили, что так делать нельзя. Это низкий, подлый поступок», — сообщил он.

Обоих участников инцидента собрали для записи извинений на камеру. Кроме того, их оштрафовали.

Местная жительница Татьяна Зимина сообщила, что пыталась прогнать нарушителей порядка, но те игнорировали ее и угрожали «каким-то всесильным дядей». В своих извинениях азербайджанцы не уточнили, о ком идет речь, также об этом не говорил и Аллазов.