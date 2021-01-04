Россия
 
Последние новости
41-летняя женщина внезапно умерла после прививки Pfizer
Галкин поделился секретом семейного счастья с Пугачевой
Онищенко объяснил выход Петербурга в лидеры по заболеваемости COVID-19
На Украине пообещали устроить России «Афганистан» в случае прямой войны
Кремль анонсировал совещание Путина
РУСАДА расследует снятие биатлонистов с турнира после прибытия допинг-офицеров
Путин утвердил план на случай заноса в Россию опасных инфекций
В Испании обнаружили тело мужчины без гениталий
Награжденного Путиным бизнесмена зарубили топором
Новости партнеров
Прослушать новость

Азербайджанцам не помогли извинения на камеру за пиво и семечки у Вечного огня

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: YouTube

В Саратовской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом с участием двух азербайджанцев, которые пили пиво и грызли семечки у Вечного огня в Вольске. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Дело расследуется по статье о вандализме, совершенном группой лиц. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на тот же срок. В ведомстве отметили, что контролируют ход расследования.

Инцидент произошел 31 декабря. Двое азербайджанцев, собравшись у Вечного огня, начали пить там пиво и грызть семечки, бросая шелуху в огонь. Их пыталась прогнать местная жительница, но те, по словам женщины, игнорировали ее и угрожали «каким-то всесильным дядей». В азербайджанской диаспоре заявили, что провели жесткую беседу с провинившимися и те осознали свой «подлый поступок», однако публичные извинения, записанные на камеру, не помогли им избежать уголовного преследования.

Предыстория: Азербайджанцев заставили извиниться на камеру за пиво и семечки у Вечного огня
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские дети осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Показавшую средний палец бюсту Героя СССР российскую школьницу затравили в сети
Россияне погрели ведро на Вечном огне и заинтересовали следователей