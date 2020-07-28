Российская школьница показала средний палец бюсту Героя СССР

В поселке Белоярском Свердловской области местная школьница показала средний палец бюсту Героя СССР Николая Попова и выложила фото, на котором она сидит на монументе, на своей странице в соцсети. Пользователи осудили поступок девочки, а уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков заступился за нее. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На одном из опубликованных изданием кадрах девочка сидит на шее бюста, а на другом — показывает неприличный жест прямо в лицо герою скульптуры. После критики пользователей школьница написала, что осознала свою ошибку.

«Угробить ребенка очень просто, а ему еще жить. Да, надо покаяться, но об этом должен сказать взрослый, которому ребенок доверят, а не сидящие на диванах эксперты в области воспитания», — отметил детский омбудсмен в разговоре с изданием.

Ранее в Калуге две школьницы станцевали в бикини у мемориала Победы и сняли это на видео. Изначально ролик появился в соцсети TikTok. В опубликованном ролике две несовершеннолетние девушки станцевали в чаше фонтана, который расположен около украшенного георгиевской лентой монумента и статуи Родины-матери. На этом месте захоронен прах Неизвестного Солдата, зажжен Вечный огонь, а также установлен памятник жертвам фашистских концлагерей.