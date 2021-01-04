Россиянам пообещали «мягкий вариант зимы»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России в ближайшие несколько дней в беседе с RT.

По его словам, с понедельника, 4 января, столбик термометра будет преимущественно находиться в минусовой зоне. Во вторник, 5 января, днем ожидается температура в диапазоне от минус двух до минус трех градусов, а ночью — от минус трех до минус пяти. С середины недели в дневное время температура воздуха составит около пяти-шести градусов ниже нуля, а в ночное — от минус пяти до минус десяти.

«Мягкий такой вариант зимы, конечно, температура выше нормы, но существенно ниже, чем тот температурный фон, который был 1, 2 января и так далее», — сказал Вильфанд. Синоптик также добавил, что не стоит ждать резких рождественских холодов.

Ранее Вильфанд сообщил, что в январе 2021 года в части регионов России температура будет выше нормы. По его словам, теплее нормы будет и на территории Ленинградской, Тверской, Орловской, Курской, Брянской, Новгородской, Мурманской областей, Карелии, Крыма, запада Краснодарского и севера Красноярского краев, а также северо-запада Якутии. Аномальные холода ожидаются в Амурской, Томской, Омской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Алтайском, Забайкальском, Приморском краях и Бурятии. В остальных регионах температура будет практически совпадать с нормой.