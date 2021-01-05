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В ВОЗ предложили повременить с повторным уколом вакцины Pfizer

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Фото: Thomas Samson / REUTERS

Консультативная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцинам предложила временно отложить процедуру повторного укола вакциной производства Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает MedicalXpress.

Уточняется, что на такой шаг можно пойти в исключительном случае, чтобы в условиях нехватки препарата охватить максимально возможное число пациентов.

В инструкции к вакцине говорится, что повторный укол необходимо сделать через 21-28 дней после первого. Однако в ВОЗ посчитали возможным повременить с этим дополнительно на несколько недель.

Ранее 5 января сообщалось о смерти в Норвегии двух добровольцев, испытывавших на себе этот препарат.

Накануне стало известно, что португальская медработница Соня Асеведо (Sonia Acevedo) внезапно умерла спустя 48 часов после того, как ей ввели вакцину от коронавируса разработки Pfizer/BioNTech. Незадолго до этого также появилась информация, что заместитель начальника больницы в пригороде Афин получил прививку от коронавируса и через несколько дней попал в реанимацию на искусственную вентиляцию легких.

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