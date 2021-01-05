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Иран обогатил уран до 20 процентов

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Фото: Caren Firouz / Reuters

Иран на ядерном объекте в Фордо обогатил уран до 20 процентов. Об этом сообщил представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, передает IRINN.

По его словам, двадцатипроцентного обогащения удалось достичь в понедельник, 4 января, примерно в семь часов вечера по местному времени.

О запуске процесса обогащения урана на уровне 20 процентов ранее заявлял официальный представитель правительства Ирана Али Рабии. В стране ратифицировали закон «Стратегическая мера по отмене санкций», предполагающий производство урана с уровнем обогащения 20 процентов и выше.

В мае власти Ирана объявили, что приостанавливают выполнение части обязательств по ядерной программе, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Такое решение Тегерана вызвано тем, что в мае 2018 года США обвинили иранскую сторону в нарушениях условий плана и в одностороннем порядке вышли из сделки, заключенной в 2015 году, а также наложили на Иран санкции.

Договор СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по Ирану заключен летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией.

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