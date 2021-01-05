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Песков оценил сообщения о «войне» в башнях Кремля

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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Между различными управлениями в администрации президента России нет никакой войны, но есть жаркие рабочие споры. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, соответствующие сообщения сильно преувеличены. «Существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее», — объяснил Песков.

В том же интервью пресс-секретарь президента исключил возможность мировой войны. По его словам, она не может произойти, пока есть ядерный паритет Представитель Кремля заявил, что Москва «способна нести груз ответственности на международной арене и занимать ответственную позицию».

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