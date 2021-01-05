Песков оценил риски начала новой мировой войны

Мировая война невозможна, пока есть ядерный паритет — это спасает мир. Так риски начала нового конфликта оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву. Запись их разговора опубликована на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Представитель Кремля заявил, что Москва «способна нести груз ответственности на международной арене и занимать ответственную позицию».

Песков добавил, что мир не застрахован от «лавинообразной дестабилизации в разных регионах». По его словам, потенциально опасной точкой является в том числе Приднестровье.

22 декабря Песков заявил, что Кремль расценивает новые санкции США против российских компаний как попытку «пнуть отношения» с Москвой. По его словам, это существенно затрудняет нормализацию двусторонних отношений. Он указал, что Россия будет защищать интересы должным образом.

Так он отреагировал на решение Минторга США ввести ограничения в отношении российских и китайских организаций, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. В РФ под санкции попали ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация. Ограничения также введены в отношении Минобороны России и Службы внешней разведки.