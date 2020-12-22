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Кремль назвал новые санкции США попыткой пнуть отношения с Россией

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Кремль расценивает новые санкции США против российских компаний как попытку «пнуть отношения с Россией», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 22 декабря.

«Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения», — сказал он.

Он отметил, что «каждый такой пинок» существенно затрудняет нормализацию двусторонних отношений. Песков также подчеркнул, что российская сторона будет защищать свои интересы должным образом.

Ранее Минторг США ввел ограничения в отношении российских и китайских организаций, которые якобы сотрудничают с вооруженными силами двух стран. Так, в РФ под санкции попали ракетно-космический центр «Прогресс», Рособоронэкспорт, корпорация «Ростех», компании «МиГ», «Гражданские самолеты Сухого», «Туполев», Объединенная авиастроительная корпорация. Ограничения также введены в отношении Минобороны России и Службы внешней разведки.

В Госдуме назвали действия американских властей примером грязной конкурентной борьбы.

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