В Польше медуниверситет оштрафуют за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Варшавский медицинский университет оштрафуют минимум на 250 тысяч злотых (70 тысяч долларов) за вакцинацию от коронавируса знаменитостей и политиков вне очереди. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский во время пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам министра, данных людей намеренно «неверно заявили», записав как врачей, которые получают прививку в первую очередь.

Он уточнил, что данные нарушения были обнаружены на первый день проверок и подчеркнул, что наказание является минимальным, его объем может измениться за счет сокращения финансирования.

Как пишет ТАСС, скандал из-за вакцинации в Польше произошел в первых числах января. Выяснилось, что прививки получили в том числе евродепутат Лешек Миллер, актриса Кристина Янде. Они заявили, что получили лишние дозы вакцины, которые могли бы испортиться и стать непригодными.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря, с 15 января на прививку смогут записаться все желающие. Ее проводят на бесплатной и добровольной основе, привившиеся получат справку и электронный код-подтверждение процедуры, которые дадут возможность не соблюдать некоторые ограничения.