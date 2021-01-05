В Белоруссии анонсировали наказание для организаторов протестов

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед анонсировал наказание для организаторов протестов. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1», передает ТАСС.

Он заявил, что белорусские прокуроры поставили для себя ряд важных задач, в том числе выявление и пресечение «дворовых протестных акций», которые, по словам Шведа, финансировались из-за рубежа.

Другой важной задачей генпрокурор назвал информационное противоборство, поскольку «сейчас большой спрос на достоверную и объективную информацию».

На данный момент правоохранительные органы Белоруссии добились обеспечения в стране спокойной и стабильной ситуации, отметил Швед. По его словам, власти адаптировались к новым условиям, выработали новые формы и методы работы, а также готовы к любым вызовам и угрозам.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил вклад «людей в погонах» в безопасность республики. По его словам, сотрудники силовых ведомств успешно выступили на защите государственности.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и требует ухода Лукашенко с поста главы государства.