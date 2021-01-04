Белоруса обвинили в несанкционированном пикете из-за снеговика с усами

Жителя Гомельской области Белоруссии обвинили в несанкционированном пикете из-за того, что он слепил на своем участке снеговика с усами и надписью «Жiве Беларусь». Об этом сообщает портал Euroradio.fm.

Мужчина слепил фигуру еще 24 декабря. Через несколько дней, когда снеговик уже растаял, домой к белорусу пришел участковый милиционер, показал ему фото снеговика и составил на мужчину административный протокол. «Фотографию сделали третьи лица: либо сам участковый, либо соседи. Сельчанин подозревает, что его “сдали” именно соседи», — рассказал правозащитник Леонид Судаленко.

По словам юриста, белорус никогда не привлекался к ответственности. Теперь за несанкционированный пикет ему грозит 15 суток ареста или штраф.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и требует ухода Лукашенко с поста главы государства.

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