Александра Бортич получила письмо от Тихановского

Актриса Александра Бортич получила письмо от белорусского оппозиционного блогера, мужа бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, Сергея Тихановского. Соответствующую фотографию она опубликовала в сторис Instagram.

«Мне пришел ответ от Тихановского! Который я, по своей тупости, увидела сильно позже. Но какое это счастье, эта ниточка, вы даже себе не представляете!» — поделилась артистка. Она призвала подписчиков отправлять письма заключенным, так как им нужны «наше тепло и наша вера». В руках актриса держит конверт, на котором видно имя и адрес отправителя.

Тихановский находится в СИЗО с мая. Ему вменяют насилие против сотрудников МВД и воспрепятствование проведению выборов.

В августе Бортич вышла в Москве на пикет против президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Очевидно, что кое-кто засиделся и ему пора», — написала актриса. Она обратилась к гражданам Белоруссии, заявив, что те «заслужили эту правду, за которую борются сейчас».

В Белоруссии пятый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов. Акции протеста жестко подавляются силовиками. Были задержаны тысячи человек, многие из них рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Известно о погибших со стороны протестующих.