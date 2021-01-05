Диетолог дала советы по избавлению от набранного за праздники веса

В новогодние праздники у людей зачастую меняется распорядок дня, что способствует набору лишнего веса. Советы по избавлению от него в беседе с РЕН ТВ дала российский диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова.

Специалист пояснила, что прежде всего нужно наладить режим питания, сна и физических нагрузок. При этом есть нужно не менее чем за три часа до сна, подчеркнула Филиппова. «Следует исключить из рациона жирную и жаренную в масле пищу. На праздничном застолье ее и так было достаточно», — добавила врач.

Она также призвала следить за употреблением питьевой воды, добавить в рацион больше клетчатки в виде свежих фруктов и овощей. Кроме того, диетолог порекомендовала отказаться от сладкого и выпечки в вечерние часы. «Не надо искать радикальных и быстрых решений. Волшебной таблетки не существует, но если все организовать правильно, постепенно двигаться к цели, то точно можно достигнуть желаемого результата», — подытожила специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что после Нового года можно устроить разгрузочные дни или перейти на более легкий режим питания. При этом, по ее словам, все продукты в рационе должны легко перевариваться.