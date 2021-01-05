Россиянам пообещали весеннюю пору

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам из ряда регионов весеннюю пору в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС.

Теплая погода прогнозируется в Крыму и на Черноморском побережье, температура будет выше нормы на 6-7 градусов в ближайшие дни.

Так, в Симферополе, Севастополе ночные температуры будут плюс 7-10 градусов, а дневные — около плюс 15 градусов. «Настоящая весенняя и замечательная погода», — сказал Вильфанд.

В Краснодарском крае и Сочи дневная температура будет достигать 16-17 градусов. «Такой температурный фон выше нормы на 6-7 градусов», — сказал синоптик.

В то же время Вильфанд предупредил, что в ряд российских регионов придет аномальный холод. По его прогнозу, температура воздуха будет заметно ниже нормы на Урале: в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Ночью в этих регионах ожидается до минус 25-30 градусов, что на 5-10 градусов холоднее, чем обычно. Также очередная волна аномального холода накроет регионы Западной Сибири. Температура на 15-18 градусов ниже нормы будет в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае.