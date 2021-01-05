Россиян предупредили об аномальном холоде

В ряд российских регионов придет аномальный холод. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его прогнозу, температура воздуха будет заметно ниже нормы на Урале: в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Ночью в этих регионах ожидается до минус 25-30 градусов, что на 5-10 градусов холоднее, чем обычно.

Также очередная волна аномального холода накроет регионы Западной Сибири. Так, температура на 15-18 градусов ниже нормы будет в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае. Морозы будут доходить до 40-43 градусов, предсказал метеоролог. Необычайно холодно будет и на юге Красноярского края, в Иркутской области и Туве. Суровая погода, и ослабление морозов возможно только в конце первой декады.

При этом на Дальнем Востоке, напротив, ожидается аномальное тепло. На севере Таймыра и в Якутии температура выше нормы на 20-25 градусов, отметил ученый.

Ранее Вильфанд пообещал мягкий вариант зимы жителям европейской части России. По его словам, с 4 января температура будет преимущественно находиться в минусовой зоне. Синоптик также призвал не ждать резких рождественских холодов.