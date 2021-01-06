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Умер бывший губернатор Камчатки

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Владимир Бирюков
Владимир Бирюков
Фото: Официальный сайт заксобрания Камчатского края

Умер бывший губернатор Камчатки Владимир Бирюков. Об этом сообщили в краевом законодательном собрании.

Ему было 87 лет. Причина смерти не называется.

Бирюков возглавлял край в 1991-2000 годах. Он связал свою жизнь с Камчаткой с 1956 года, куда распределился после окончания Астраханского института рыбной промышленности и хозяйства.

В заксобрании отметили, что Бирюков был инициатором добычи газа на полуострове, а также развития в регионе энергетики как на альтернативных источниках, так и на местных источниках топлива.

4 декабря сенатор, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов умер в результате сердечного приступа. Ему было 69 лет. Ему стало плохо во время приема граждан в регионе. Приехавшие врачи не смогли спасти политика.

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