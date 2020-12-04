Умер правивший 18 лет бывший российский губернатор

Сенатор, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов скончался в курской больнице. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 4 декабря.

Михайлов, правивший регионом 18 лет, умер в результате сердечного приступа. Ему было 69 лет.

«Он вел в регионе прием граждан, и ему на приеме стало плохо, сердечный приступ. Скорая помощь приехала, но, к сожалению, позже он скончался», — рассказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Александр Михайлов покинул губернаторское кресло в октябре 2018 года. О досрочном сложении полномочий было объявлено 11 октября. В этот же день на сайте администрации появился документ «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий», согласно которому связанные с погребением губернатора Курской области расходы должны осуществляться за счет средств областного бюджета.

Гарантии, прописанные в документе, действуют три года со дня прекращений полномочий.

В ноябре 2018-го Михайлов стал членом Совета Федерации. Курскую область он возглавил в 2000 году.