Россия
 
Последние новости
Курс доллара обвалился
Женщине посоветовали сжечь дом из-за замурованной в стене куклы
Польша вознамерилась сорвать план восстановления экономики Европы
Появились подробности о выбросившей из окна ребенка в Москве женщине
Назван самый сексуальный актер года
Охотник принял лесоруба за оленя и застрелил его
Украина направила ноту Польше из-за календаря с Крымом
На Бали начался массовый голод
Путин порассуждал об искусственном интеллекте на посту президента
Новости партнеров
Прослушать новость

Умер правивший 18 лет бывший российский губернатор

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Михайлов
Александр Михайлов
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Сенатор, бывший губернатор Курской области Александр Михайлов скончался в курской больнице. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 4 декабря.

Михайлов, правивший регионом 18 лет, умер в результате сердечного приступа. Ему было 69 лет.

«Он вел в регионе прием граждан, и ему на приеме стало плохо, сердечный приступ. Скорая помощь приехала, но, к сожалению, позже он скончался», — рассказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Александр Михайлов покинул губернаторское кресло в октябре 2018 года. О досрочном сложении полномочий было объявлено 11 октября. В этот же день на сайте администрации появился документ «О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий», согласно которому связанные с погребением губернатора Курской области расходы должны осуществляться за счет средств областного бюджета.
Гарантии, прописанные в документе, действуют три года со дня прекращений полномочий.

В ноябре 2018-го Михайлов стал членом Совета Федерации. Курскую область он возглавил в 2000 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Губернатору спланировали похороны на деньги россиян
Правивший 18 лет политик подал в отставку
Российский губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»