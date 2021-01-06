Подсчитана аудитория российских телеканалов в Новый год

Исследовательская компания Mediascope подсчитала аудиторию российских телеканалов в Новый год. Данные изданию РБК сообщил российский офис ECI Media Management.

Отмечается, что количество зрителей измерялось в течение эфирных суток, которые отсчитываются с 06:00. Самым популярным телеканалом стала «Россия 1», его 31 декабря посмотрели в среднем 5,4 миллионов россиян старше четырех лет. Доля Первого канала в этот день была чуть меньше — около 5,2 миллионов человек за сутки. Третьим по популярности вещателем стал канал НТВ: его суточная аудитория достигла примерно 3,4 миллионов зрителей.

Непосредственно в новогоднюю ночь (с 22:00 31 января по 02:00 1 января) лидерство также осталось за «Россией 1». В это время телеканал смотрели в среднем десять миллионов зрителей в России старше четырех лет. У Первого канала этот показатель достиг

9,9 миллионов человек. Посмотреть в это время НТВ предпочли в среднем 7,6 миллионов россиян.

Ранее издание Страна.ua сообщало, что украинцы предпочли новогоднему обращению президента страны Владимира Зеленского поздравление российского лидера Владимира Путина. Кроме того, в украинском сегменте YouTube популярнее обращения украинского главы государства стали программа «Голубой огонек» и клип рэпера Моргенштерна.