Украинцы предпочли новогоднему обращению Зеленского поздравление Путина

На Украине граждане предпочли новогоднему обращению президента страны Владимира Зеленского поздравление российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Страна.ua.

По данным издания, в новогоднюю ночь, 31 декабря, украинцы чаще искали в Google фразу «С новым годом 2021» на русском языке, чем на украинском. В десятке наиболее популярных запросов оказались «Московское время» и «Пугачева». На седьмом месте в рейтинге значится «Поздравление Путина 2021», тогда как обращения Зеленского в топ-10 вовсе нет.

Кроме того, в украинском сегменте YouTube популярнее обращения президента Зеленского стали программа «Голубой огонек» и клип рэпера Моргенштерна. Самым востребованным видео в Новый год на Украине названо российское комедийное шоу «Что было дальше». Также в пятерку лидеров попали последний выпуск YouTube-канал «вДудь» с телеведущим Антоном Птушкиным и украинское телешоу «Вечерний квартал».

Ранее в январе жители Украины раскритиковали новогоднюю речь Зеленского. В частности, им не понравилось, что глава государства говорил о кредитах и войне при детях. Также многие указали на ошибку в заявлении президента о Крыме: он сказал, что мечтает написать «Крым — Украина» на песке в Ялте, однако в этом городе есть только галечные пляжи.