Украинцы променяли обращение Зеленского на «Голубой огонек» и Моргенштерна

Программа «Голубой огонек» и клип рэпера Моргенштерна оказались популярнее обращения президента Украины Владимира Зеленского в украинском сегменте YouTube в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Страна.ua».

Самым популярным видео в Новый год на Украине стало российское комедийное шоу «Что было дальше». Также в пятерку лидеров попали последний выпуск YouTube-канал «вДудь» с телеведущим Антоном Птушкиным и украинское телешоу «Вечерний квартал».

Новогоднее поздравление Зеленского, которое украинцы променяли на другие ролики, оказалось лишь на шестом месте. При этом на 12-м месте расположилось обращение президента России Владимира Путина.

Ранее в январе жители Украины раскритиковали новогоднюю речь Зеленского. В частности, им не понравилось, что глава государства говорил о кредитах и войне при детях. Также многие указали на ошибку в заявлении президента о Крыме: он сказал, что мечтает написать «Крым — Украина» на песке в Ялте, однако в этом городе есть только галечные пляжи.