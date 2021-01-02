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Пушков нашел ошибку в речи Зеленского об украинском Крыме

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над мечтой президента Украины Владимира Зеленского написать на песке в Ялте, что Крым принадлежит Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик пояснил, что в своей речи украинский лидер сделал ошибку. «Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А Зеленский вновь попал впросак», — заявил Пушков.

Он отметил, что на гальке написать про «украинский Крым» будет трудно. По словам сенатора, так «крымская земля дает понять — не принадлежит она Украине».

В своем новогоднем обращении к гражданам Зеленский заявил, что хотел бы написать «Крым — Украина» не в интернете, а на песке в Ялте. После этого глава государства перешел на русский язык: «Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени».

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. В Киеве признавать результаты референдума отказались. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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