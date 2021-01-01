Украинцы раскритиковали новогоднее обращение Зеленского

Пользователи сети раскритиковали новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».

Многие обратили внимание на желание Зеленского написать на песке на пляже в Ялте «Крым — Украина». Юзеры напомнили, что Ялта находится на южном берегу полуострова, где нет песчаных пляжей — только крупная галька. «Когда Украина снова получит Крым? Как ялтинский пляж станет песчаным!» — написал политолог Сергей Белашко в Facebook.

Еще один интернет-пользователь Стас Косаренко заявил, что улица Артема в Донецке, упомянутая Зеленским в обращении, должна быть декоммунизирована, а вся сфера услуг на ней — перейти на украинский язык, что вряд ли поднимет привлекательность реинтеграции для жителей Донбасса. «Говоря по-русски об [улице] Артема в Донецке, президент стыдливо умолчал о том, что она подлежит декоммунизации. Да и кафе на бульваре Пушкина должны с 16 января перейти на украинский», — написал он.

Некоторым не понравилось, что Зеленский подводил итоги 2020 года в окружении детей. В частности, заместитель главного редактора «Страна.ua» Светлана Крюкова не поняла, зачем глава государства рассказывал детям про программу кредитования. «Намекает, что на третий год его президентства выжить без кредитов не смогут даже маленькие детки?» — спросила она.

Украинский композитор Владимир Быстряков удивился демонстрации гробов в рамках новогоднего поздравления. «Вчера сидели у телика, слушали выступление человека под названием "Два в одном" (комик+гарант). Он в своей привычной манере вещал (почему-то детям) о каких-то вечных истинах и показывал картинки. Когда появились гробы на весь экран, мои малые спросили меня: "А чего вдруг в праздничный вечер и вдруг гробы?!" Я ответил, что это креатив. Дети не поняли», — написал он в Facebook.

Ранее 1 января новогоднее обращение Зеленского раскритиковал российский сенатор Сергей Цеков. По его мнению, современное руководство Украины неспособно «адекватно воспринимать международную реальность, в которой Крым — это неотъемлемая часть России».