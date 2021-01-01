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В Крыму ответили Зеленскому строчкой из песни Пугачевой

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Стрингер / РИА Новости

В Крыму напомнили президенту Украины Владимиру Зеленскому строчку из песни российской певицы Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Так руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве полуострова при президенте России Александр Молохов ответил на новогоднее обращение украинского президента, передает РИА Новости.

В своем праздничном обращении Зеленский призвал Донбасс и Крым перевести часы назад, чтобы встретить Новый год вместе с Украиной, поскольку указанные регионы живут по московскому времени.

«Надо сказать честно, новогоднее послание Зеленского украинцам было красивым, кинематографичным, но по сути своей слащаво-бессодержательным, хотя и умело эксплуатирующим образы детей. В части Крыма он предложил жителям полуострова пересесть в виртуальную машину времени, забыв о том, что, как поется в известной песне Аллы Пугачевой, "жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь"», — отметил Молохов.

Ранее член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал наивностью желание Зеленского написать про «украинский Крым» на песке в Ялте. Он добавил, что крымчане давно не отождествляют себя с Украиной, поскольку Россия для них — единственное родное государство.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. В Киеве признавать результаты референдума отказались. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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