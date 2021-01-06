Эндокринолог раскрыла опасность передозировки витаминов

Поддерживающие организм витамины могут быть опасны при бесконтрольном употреблении, заявила врач-эндокринолог Елена Жучкова. В беседе с агентством «Прайм» она раскрыла последствия передозировки и назвала виды витаминов, способных навредить человеку.

По ее словам, поливитамины, как правило, не представляют особой опасности из-за сбалансированности состава, в то время как в моновитаминах есть вещества, которые могут оказаться вредны при злоупотреблении.

Эксперт отметила, что одним из последствий передозировки может оказаться гипервитаминоз. «Он касается, прежде всего, жирорастворимых витаминов А, D, Е, К. Жирорастворимые витамины хорошо всасываются и медленно выводятся. Тяжелее других протекают гипервитаминозы А и D», — уточнила она.

Жучкова заметила, что на злоупотребление витамином D может указывать тошнота, рвота, зуд кожи, избыток содержания кальция в крови человека и его отложение в мягких тканях, органах и кровеносных сосудах. Особенно опасно превышать допустимую норму при беременности, так как в итоге это может стать причиной патологии плода и болезни костной системы у детей.

Гипервитаминоз витамина А может вызвать выпадение волос, порче зрения, дисфункции сердца и почек. Кроме того, он способен спровоцировать повышение риска развития рака легких у курящих.

Рассказывая о гипервитаминозе Е, Жучкова заметила, что он встречается редко, и может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, чувства слабости, головных болей. Переизбыток витамина К, в свою очередь, приводит к распаду эритроцитов и анемии.

Врач подчеркнула, что возможна передозировка и при приеме водорастворимых витаминов — например, В и С — однако, для этого принятая доза должна в десятки и сотни раз превышать рекомендованную. Она добавила, что в некоторых препаратах суточная норма витаминов может превышаться в несколько раз. Подобные препараты нельзя принимать без консультации со специалистом.

При выборе витаминных комплексов она посоветовала приглядеться к составу и обратить внимание на процент содержания витаминов. Эксперт также отметила, что перед приемом препаратов следует обсудить их с врачом.