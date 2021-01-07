Twitch удалил эмоцию PogChamp из-за гибели женщины в Капитолии США

Стриминговая платформа Twitch удалила популярную эмоцию (картинку, использующуюся в качестве реакции в чатах) с лицом известного стримера Gootecks после того, как он в соцсетях призвал американцев к протестам из-за гибели женщины, штурмовавшей Капитолий США. Об этом в четверг, 7 января, сообщает Newsweek.

Речь идет об эмоции PogChamp, одной из самых популярных за последнее время. Она представляет собой скриншот с комично удивленным лицом Райана Гутиерреза, известного под никнеймом Gootecks.

Гутиеррез резко высказался о протестах в столице США после того, как сотрудник охранной службы застрелил одну из участниц протеста в здании Конгресса США. «Будут ли беспорядки в память о женщине, которая была застрелена сегодня внутри Капитолия, или мученица умрет понапрасну?» — написал он в Twitter.

Затем стример обвинил социальную сеть в цензуре из-за того, что не смог разместить в ней ссылку на видео, где запечатлен момент убийства протестующей.

Сообщается, что не все пользователи Twitch поддержали решение об удалении эмоции с лицом Гутиерреза. Администрация сервиса заявила, что будет работать над тем, чтобы найти PogChamp замену в ближайшее время.

В июне прошлого года Twitch заблокировал личный аккаунт президента США Дональда Трампа с формулировкой «за разжигание ненависти».

Женщина по имени Эшли Бэббит была застрелена во время беспорядков в Капитолии. По данным полиции, во время штурма здания от различных травм погибли еще три человека.