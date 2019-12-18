Rambler Group и Twitch примирились

Компания Rambler Group объявила об отзыве иска к стриминговому сервису Twitch в рамках подписанного соглашения об урегулировании спора по вопросу пиратских трансляций матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ) на Twitch, правами на которые обладает медиахолдинг. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, отмечается в сообщении. Вместе с тем Rambler Group получила от сервиса инструменты, необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями. Условия соглашения удовлетворяют обе стороны.

«Мы рады, что достигли взаимопонимания и завершили судебное разбирательство и благодарим Twitch за конструктивный диалог. Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской Премьер-лиги», — отметил руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

В пресс-службе Twitch, как говорится в релизе, заявили, что сервис продолжит ответственно исполнять свои обязательства и ставит своей целью устранение любых нарушений правил использования платформы. «Twitch надеется достичь этой цели совместно с Rambler Group. Мы продолжим концентрироваться на предоставлении российским пользователям качественного контента», — добавили представители компании.

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