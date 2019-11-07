Okko Спорт развлечет зрителей в перерыве между турами АПЛ

Okko Спорт эксклюзивно покажет товарищеские матчи сборной Бразилии против Аргентины и Южной Кореи. Матчи будут транслироваться в перерыве между 12 и 13 турами Английской премьер-лиги (АПЛ) и будут бесплатными для подписчиков Okko Спорт, сообщили представители площадки.

Обладатели подписки смогут посмотреть прямую трансляцию южноамериканского Суперкласико Бразилия – Аргентина 15 ноября, прямой эфир матча против сборной Южной Кореи состоится 19 ноября. Игры пройдут в Саудовской Аравии и ОАЭ.

Во время матча Бразилия — Аргентина у подписчиков будет возможность выбрать комментаторов: либо Владимира Стогниенко и Гало Фернандеса, либо Кирилла Дементьева и Георгия Гигинеишвили. Такую функцию Okko Спорт предоставляет впервые. Игру также можно будет посмотреть с интершумом. Эта дорожка также будет доступна во время трансляции игры с Южной Кореей. Игру прокомментируют Денис Алхазов и Лионель Абба.

Okko Спорт транслируют матчи АПЛ, трехлетние эксклюзивные права на которые на территории России принадлежат Rambler Group. Помимо матчей, зрителям платформы доступны аналитические, информационные и развлекательные передачи, созданные как АПЛ, так и спортивной редакцией Okko. Шеф-редактором Оkko Спорт является спортивный комментатор Владимир Стогниенко.

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