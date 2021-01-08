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Определены самые обманчивые виды боли

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Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

После приема тяжелой пищи в новогодние праздники внезапная боль в животе может свидетельствовать не только о переедании, но и о серьезных заболеваниях, заявил руководитель кафедры гастроэнтерологии и гепотологии СПбГУ Андрей Барановский. Его слова передает «Пятый канал».

При таких обманчивых видах боли, по словам врача, необходимо немедленно вызвать скорую помощь. Он отметил, что сильные и резко появляющиеся боли могут говорить сразу о нескольких заболеваниях желчевыделительной системы — панкреатите и холецистите.

«Такие боли, как правило, не исчезают самостоятельно даже после приема общепринятых средств и спазмолитиков», — сказал Барановский.

Людям с хроническими заболеваниями также необходимо следить, не появились ли новые факторы, которые могут спровоцировать ухудшение болезни. Врач считает, что необходимо избегать алкогольных и пищевых перезагрузок.

Наиболее опасными он назвал те боли, которые случаются при голоде и по ночам, а заглушить из можно только едой, водой или лекарствами. Они могут сопровождаться рвотой с элементами черных вкраплений, которые свидетельствует о возможном желудочном кровотечении.

Барановский посоветовал не заниматься самодиагностикой, а также при сильной боли незамедлительно обращаться к специалисту.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова рассказала, что новогодние салаты могут быть опасными для здоровья. Срок годности у большей части блюд, приготовленных к празднику, не превышает одного-двух дней. Особенно быстро портятся холодные блюда.

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