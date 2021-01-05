Россиянам рассказали об опасности солений

Употребление солений увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, потому что они относятся к продуктам с высоким содержанием соли и натрия. Об этом россиянам рассказала главный внештатный специалист-диетолог департамента здравоохранения столицы Антонина Стародубова, передает агентство «Москва».

По словам Стародубовой, общее потребление соли с учетом других продуктов промышленного выпуска, в том числе хлеба и колбас, не должно превышать пяти граммов в сутки — одна чайная ложка. По этой причине включать в рацион соленья можно не чаще одного-двух раз в неделю.

Диетолог также подчеркнула, что стоит ограничить употребление солений людям с заболеваниями сердца, сосудов, желудочно-кишечного тракта и почек. В таких случаях врачи могут полностью исключить подобные продукты из рациона пациента.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что большинство новогодних салатов могут храниться не дольше одного-двух дней. Она подчеркнула, что подобными блюдами можно легко отравиться, но степень отравления может различаться. Так, если нет высокой температуры или сильной слабости, то переживать не стоит, однако если диарея длится долго, а симптомы затягиваются, стоит обратиться к врачу.