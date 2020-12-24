Россиян предостерегли от отравления салатами в праздники

Если неправильно хранить салаты, в них будут размножаться микроорганизмы. Это может привести к тяжелым отравлениям, предостерегли в Роспотребнадзоре. Советы ведомства передает ТАСС.

Так, срок годности салатов зависит от срока годности его компонентов. Кроме того, заправка майонезом или различными соусами ускоряет процесс размножения патогенов. Поэтому салаты следует хранить в холодильнике при температуре от двух до шести градусов.

Дольше всего можно хранить салаты из маринованных или квашеных овощей — их можно есть в течение 36 часов. На втором месте — блюда из сырых и вареных овощей или фруктов, а также с мясом, птицей и копченостями. Они сохраняют свежесть до 12 часов с заправкой, и до 18 часов без заправки. А вот салаты из консервированных овощей и вареных яиц после заправки можно хранить до шести часов.

В Роспотребнадзоре также посоветовали не оставлять блюда на всю ночь при комнатной температуре. Целесообразнее убирать их в холодильник.

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