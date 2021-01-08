Стало известно о планах демократов объявить Трампу импичмент

Демократы в Палате представителей планируют 11 января представить новые статьи в предложение об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в случае успешного завершения процедуры Трамп может стать первым президентом США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент.

7 января конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту действующему лидеру США.

Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси также заявила, что Дональда Трампа необходимо немедленно отстранить от власти. По ее заявлению, лидер страны совершил «подрывные действия» и должен быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

Пелоси выдвинула ультиматум, отметив, что если кабинет Трампа не попытается его устранить в соответствии с поправкой, Конгресс может организовать импичмент.