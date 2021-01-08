Умерла звезда фильма «Полицейская академия»

В Лос-Анджелесе скончалась звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси, сыгравшая во франшизе курсанта Лаверн Хукс. Актрисе было 73 года, сообщает Deadline.

Официальная причина смерти американки не называется, хотя установлено, что в последние дни Рэмси болела.

Актриса начала свою карьеру с мюзиклов на Бродвее, однако популярность ей принесла роль в «Полицейской академии». Как пишет Deadline, персонаж Мэрион Рэмси получился комичным, благодаря высокому голосу актрисы.

Картина «Полицейская академия» вышла в 1984 году, а затем у фильма вышло еще несколько сиквелов. Франшиза приобрела большую популярность в России, и в 1994 году действие седьмого фильма было перенесено в Москву. В 1997 году по комедии сняли одноименный сериал.