Стало известно о судьбе наследства основателя «Бабушки Агафьи»

После смерти основателя брендов «Бабушка Агафья» и Natura Siberica Андрея Трубникова стало известно о судьбе его наследства. О нем он рассказал в интервью Forbes незадолго до смерти.

По словам Трубникова, он не собирался оставлять собственное состояние детям: «Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?» При этом дети бизнесмена самостоятельно обеспечивают себя: одна из дочерей работает в компании Трубникова, вторая учится в Японии. Сын предпринимателя имеет собственный «салон, где он продает картины, кроссовки».

Также Трубников рассказал, что после смерти хотел бы оставить бренд наподобие глазированных сырков «Б.Ю. Александров», названных в честь основателя компании-производителя Бориса Александрова. «Каждый раз покупаю его сырки и думаю: вот какой молодец был Александров. Вот в этом смысл жизни — что он жизнь прожил не зря», — отметил бизнесмен.

О смерти Трубникова стало известно 8 января. Сообщается, что он умер в собственном доме. В 2002 году он основал бренд косметики «Рецепты бабушки Агафьи», спустя шесть лет — Natura Siberica. Одноименная сеть магазинов насчитывает 55 точек в России и за рубежом.