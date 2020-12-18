«Бабушка Агафья» переехала в Эстонию

Владелец популярных российских косметических брендов «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica Андрей Трубников перерегистрировал их на эстонскую компанию OU Good Design. Об этом со ссылкой на данные Роспатента и комментарий самого бизнесмена сообщает РБК.

В общей сложности в страну Евросоюза «переехали» 84 товарных знака. Зарегистрирована OU Good Design семьей Трубниковых, также в Эстонии находится одно из производств группы.

По словам Трубникова, он создал специализированную компанию по развитию интеллектуальной собственности. В перспективе ключевыми рынками для производителя косметики станут Европа и США, так что из Эстонии брендами будет управлять проще.

Также Трубников намекнул на идущий судебный конфликт, заметив, что после регистрации в Европе «некоторым будет потруднее мешать нам решать задачу создания российского бренда». Речь идет об иске ООО «Эн+ Рециклинг», в рамках которой арестованы принадлежащие бизнесмену 65 торговых знаков. Их стоимость оценивается в 4,5 миллиарда рублей.

Дело связано с пожаром в помещении одного из заводов «Эн+ Рециклинг», который арендовала группа компаний Трубникова. Инцидент произошел в марте, судебный иск был подан в мае. В июле в суд поступил ответный иск.