«Эн+ Рециклинг» опубликовала заявление в связи с иском к Natura Siberica

«Эн+ Рециклинг» в связи с появившимися в прессе сообщениями об иске к компании Natura Siberica, связанным с пожаром на заводе в Дмитрове, опубликовала официальное заявление.

В нем отмечается, что пожар на Дмитровском заводе произошел 21 марта 2020 года. Возгорание началось в помещениях, которые на тот момент арендовала компания «Первое решение», производитель косметики под брендами «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop. В результате пожара было уничтожено более 80 процентов построек промзоны на площади 60 тысяч квадратных метров. Дотла сгорел главный производственный корпус завода ДОЗАКЛ: на 28 тысячах квадратных метров производственных площадей располагалась дорогостоящая и полностью рабочая производственная линия.

Согласно условиям договора аренды, арендатор несет полную ответственность за соблюдение техники безопасности и противопожарных мер в арендуемом помещении. Между тем на арендуемых площадях компания «Первое решение» хранила горючие материалы — пластиковые бутылки для упаковки косметической продукции, говорится в заявлении.

Компания «Эн+ Рециклинг» подчеркивает, что полученные ею обеспечительные меры никак не препятствуют производственной деятельности «Первого решения» и не оказывают «разрушительного воздействия» на бизнес, поскольку касаются только запрета на отчуждение исключительных прав на товарные знаки. «Иск никак не связан с брендом «Natura Siberica», потому что данный бренд зарегистрирован совсем на другую компанию. Требования к этой компании отсутствуют. Товарные знаки «Natura Siberica» никто не арестовывал. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, на которое ссылается «Первое решение», отменено прокуратурой», — говорится в сообщении.

В действительности, как отмечается в заявлении, «Первое решение» сразу после пожара «предприняло недобросовестную попытку скрыть свои активы и быстро перевести бизнес на другое лицо». «Так, после принятия Арбитражным судом Московской области иска к "Эн+ Рециклинг" о взыскании убытков к производству в мае 2020 "Первое решение" обратилось в Роспатент с заявлением о перерегистрации своих товарных знаков "Бабушка Агафья" на другую компанию. Только благодаря тому, что Роспатент был своевременно уведомлен о наличии спора, отчуждение товарных знаков удалось приостановить. Кроме того, суд принял обеспечительные меры в том числе потому, что истец внес на депозит суда встречное обеспечение. Поэтому обеспечительные меры (которые были приняты после того, как "Первое решение" попыталось отчудить исключительные права на товарные знаки в пользу третьего лица) о запрете на отчуждение брендов являются обоснованными», — отмечается в заявлении.

«Эн+ Рециклинг» отмечает, что считает сумму предъявленного иска абсолютно обоснованной, она рассчитана с учетом реальных параметров понесенного ущерба. «У компании есть оценка стоимости имущества, которое было уничтожено в пожаре. Кроме того, компания уже собрала предложения поставщиков оборудования, которое придется восстанавливать полностью — эти затраты наглядно демонстрируют масштаб урона», — говорится в заявлении.

«Необходимо также помнить и о тех потерях, которые "Эн+ Рециклинг" несет в результате того, что он не может функционировать. И речь идет не об ангаре, а об огромном действующем заводе. По предварительным оценкам восстановление полностью уничтоженных огнем производственных площадей компании может продлиться до 2022 года. Таким образом, крупное производство остановлено минимум на два года. А вот производство "Первого решения" не пострадало и продолжает благополучно функционировать. Мы расцениваем действия "Первого решения" в СМИ и социальных сетях как чистой воды популизм, призванный отвлечь внимание от реальных фактов с целью уйти от ответственности и оказать давление на суд, который рассматривает иск о возмещении убытков», — резюмировали в «Эн+ Рециклинг».