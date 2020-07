Близкий к Дерипаске завод поставил под угрозу Natura Siberica и «Бабушку Агафью»

Десятки брендов, принадлежащих одному из крупнейших российских производителей косметики Natura Siberica, оказались под угрозой из-за иска со стороны завода, близкого к миллиардеру Олегу Дерипаске. Об этом сообщает The Bell.

Natura Siberica бизнесмена Андрея Трубникова получила иск на 4,5 миллиарда рублей со стороны ООО «Эн+ Рециклинг», входившего в En+. Сумма иска эквивалентна половине годовой выручки компании. Под ограничениями оказались 65 брендов, принадлежащих производителю косметики, в том числе «Рецепты бабушки Агафьи» и Organic Shop. Обеспечительные меры коснулись даже автомобилей Natura Siberica.

Пока текст иска не опубликован, однако, предположительно, он связан с пожаром на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ) в Московской области в марте 2020 года. На ООО «Эн+ Рециклинг» оформлены энергоснабжающие активы предприятия, часть площадки сдавалась в аренду различным компаниям, в том числе «Первому решению», которое является главным юрлицом Natura Siberica.

Пожар на Дмитровском заводе начался утром 21 марта, ликвидировать его удалось только спустя сутки. В результате возгорания завод оказался фактически полностью уничтожен. Пожар начался в складском помещении, в котором хранились 40 тонн горючих жидкостей, сообщал телеканал НТВ. Среди возможных причин инцидента рассматривался поджог, писало РИА Новости.

Предприятие в 1990-х попало в структуру «Русала» Олега Дерипаски. В последнее время оно занималось выпуском алюминиевой ленты, ламистера и изделий из них. На конец 2019 года Дмитровский завод был оформлен на кипрский офшор компании «Эн+ Рециклинг». Последней компанией владеет кипрская En+ Package Ltd, а до начала 2016 года она принадлежала En+ Group Олега Дерипаски и аффилированной Dasten Ltd. Потом она перешла в собственность офшора на Британских Виргинских островах Totti International Inc, в этой юрисдикции владельцы не известны.

