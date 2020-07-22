Natura Siberica оказалась на грани закрытия

Компания «Первое решение», владеющая косметическим брендом Natura Siberica, объявила, что возможный иск на 4,5 миллиарда рублей ставит производство на грань закрытия. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Как следствие — закроются магазины, и люди останутся без работы.

Решение суда об обеспечительных мерах в компании считают стремлением выжать с рынка крупного игрока, сумму иска называют завышенной. «Первое решение» указывает, что это может привести к остановке производства и закрытию сети магазинов, что «повлечет за собой потерю работы тысяч людей».

Ранее стало известно о том, что завод, который раньше входил в группу компаний миллиардера Олега Дерипаски, может подать иск против Natura Siberica. Предположительно, претензии связаны с пожаром на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты (ДОЗАКЛ), который произошел в марте. Часть площадки сдавалась в аренду различным компаниям, в том числе «Первому решению», которое является главным юрлицом Natura Siberica. В результате возгорания предприятие было практически уничтожено. Среди возможных причин пожара рассматривался поджог. Сумма иска может составить 4,5 миллиарда рублей.