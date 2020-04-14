Natura Siberica допустила закрытие трети магазинов из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в России могут закрыться до трети фирменных магазинов Natura Siberica. Такой исход допустил основатель косметической сети Андрей Трубников. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«В худшем варианте останется только пять магазинов», — констатировал он. Трубников указал, что это может произойти на фоне экономического кризиса и ограничительных мер, обоснованных режимом самоизоляции. Предприниматель сказал, что первыми в очереди на закрытие окажутся точки, не приносившие прибыли. Раньше там показывали новинки, но в текущих условиях оставлять такие магазины нет смысла.

Материалы по теме Пока все дома Россияне перешли на удаленку из-за коронавируса. Как не потерять работу?

В настоящее время все сетевые магазины закрыты, но, по словам Трубникова, работникам продолжают платить деньги — до 35 процентов от зарплаты. В месяц компании это обходится примерно в 16-20 миллионов рублей. Сотрудников по возможности перевели на удаленку, сократив им рабочие часы. Персонал магазинов, которые закрываются насовсем, сокращается по соглашению сторон, отметил бизнесмен.

Ранее в апреле стало известно, что сеть магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» перестала платить поставщикам за товар. Временный отказ в выплатах продлится «до окончания периода приостановления операционной деятельности сети». Работникам пока продолжают платить зарплаты.

Другую тактику ведет спортивная сеть «Спортмастер»: там начались увольнения вопреки запрету правительства. При расторжении договора работнику полагается единовременная выплата, которая включает оплату за отработанное время, ежемесячную премию, единоразовую премию и компенсацию неиспользованного отпуска.

За последние сутки в стране зафиксировали более 2,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших, по состоянию на вторник, 14 апреля, превышает 21 тысячу человек. Большинство случаев заражения — в Москве. В столичном регионе до конца апреля действует режим самоизоляции: в городе закрыты рестораны, торговые центры и фитнес-клубы. Работать продолжают продовольственные магазины и аптеки. Горожанам рекомендовали без крайней необходимости не выходить из дома, с 15 апреля для передвижения по городу нужны будут специальные пропуска.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!